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Турция сняла запрет на экспорт томатов всего через несколько дней после его введения
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о снятии ограничений на экспорт помидоров, которое должно было действовать до 14 апреля.
Об этом пишет EastFruit.
Ранее планировалось, что запрет, введенный 2 марта, продлится до 14 апреля.
Запрет был введен с целью обеспечения внутреннего рынка и недопущения роста цен на томаты. Однако он подвергся резкой критике со стороны производителей, поскольку помидоры остаются основным экспортным овощным продуктом для Турции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Производители томатов по всей стране удовлетворены отменой запрета. Они считают, что запрет на экспорт вообще не должен был вводиться.
“Это было ограничение, которого не должно было быть. К счастью, это неправильное решение было отменено в довольно короткие сроки. В этом процессе экспорт томатов жизненно важен для всех производителей. И мы продолжаем наш сезон. Хотелось бы, чтобы в этом сезоне экспорт длился немного дольше. Возможно, что сезон все еще может оправдать наши ожидания”, – заявил Кадир Оздемир, представитель турецкой овощной компании.
Отметим, что решение Турции ограничить экспорт томатов вызвало ажиотаж и в Украине, ведь доля турецкого томата на украинском рынке превышает 90%.
Эксперты заявляли, что на рынке может возникнуть дефицит помидоров, а в супермаркетах стоимость продукта может вырасти на 50-70%, достигнув 200 грн/кг.