Туреччина зняла заборону на експорт томатів лише через кілька днів після її введеня

Міністерство сільського та лісового господарства Туреччини оголосило про зняття обмежень на експорт томатів, які повинні були діяти до 14 квітня.

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Про це пише EastFruit.

Раніше планувалося що заборона, введена 2 березня, триватиме до 14 квітня.

Заборона була введена з метою забезпечення внутрішнього ринку і недопущення зростання цін на томати. Проте вона зазнала різкої критики з боку виробників, оскільки помідори залишаються основним експортним овочевим продуктом для Туреччини.

Виробники томатів по всій країні задоволені скасуванням заборони. Вони вважають, що заборона на експорт узагалі не повинна була запроваджуватися:

“Це було обмеження, якого не повинно було бути. На щастя, це неправильне рішення було скасовано в досить короткі терміни. У цьому процесі експорт томатів життєво важливий для всіх виробників. І ми продовжуємо наш сезон. Хотілося б, щоб у цьому сезоні експорт тривав трохи довше. Можливо, що сезон все ще може виправдати наші очікування”, - заявив Кадір Оздемір, представник турецької овочевої компанії.

Зазначимо, рішення Туреччини обмежити експорт томатів викликало ажіотаж і в Україні, адже частка турецького томату на українському ринку перевищує 90%.

Експерти заявляли, що на ринку може виникнути дефіцит помідорів, а в супермаркетах вартість продукту може зрости на 50-70%, досягнувши 200 грн/кг.