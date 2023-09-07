Украина через год после выхода войск РФ получила доступ к двум селам в Харьковской области (ВИДЕО)

Бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы зашли в села Строевка и Тополи Двуречанской поселковой общины Купянского района Харьковской области.

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Как поясняется в сообщении ГПСУ, эти населенные пункты находятся у государственной границы с Россией в так называемой "серой зоне", и после деоккупации значительных территорий Харьковщины в сентябре 2022 года туда никто не заходил из-за значительного заминирования.

Теперь же пограничники проложили безопасный путь к этим селам и первым делом подняли там государственный флаг Украины. ГПСУ также опубликовала короткое видео поднятие флага, однако по нему невозможно установить место съемки.

Отметим, что села Строевка и Тополи расположены в месте, где подконтрольная Украине территория вклинивается в подконтрольную России. С одной стороны от этой местности расположена украино-российская граница, с другой - оккупированная территория Двуречанской общины.

По состоянию на начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала численность населения Строевки и Тополей в 22 и 178 человек соответственно, перепись населения в 2001 году зафиксировала в них 31 и 253 жителя, в 1989 году - 63 и 332 жителя соответственно. До админреформы 2020 года оба населенных пункта входили в Каменский сельсовет Двуречанского района.