В Бурятии горит электростанция: часть региона осталась без света (ВИДЕО)

Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему. Количество жителей, оставшихся без электроэнергии, уточняется.

Также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

Отключения электроэнергии зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Отмечается, что отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и в столице региона Чите связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, в стране-агрессоре РФ в последние дни постоянно происходят чрезвычайные ситуации.

Так, в Ростовской области утром, 22 июня, на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.

А в Ямало-Ненецком автономном округе в результате разрыва трубы 16 июня возник пожар на крупнейшем в Российской Федерации газовом месторождении.