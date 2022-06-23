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В Бурятии горит электростанция: часть региона осталась без света (ВИДЕО)
Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
Об этом сообщают российские СМИ.
Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему. Количество жителей, оставшихся без электроэнергии, уточняется.
Также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отключения электроэнергии зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.
Отмечается, что отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и в столице региона Чите связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС.
О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, в стране-агрессоре РФ в последние дни постоянно происходят чрезвычайные ситуации.
Так, в Ростовской области утром, 22 июня, на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.
А в Ямало-Ненецком автономном округе в результате разрыва трубы 16 июня возник пожар на крупнейшем в Российской Федерации газовом месторождении.