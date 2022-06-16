В России горит крупнейшее газовое месторождение — СМИ

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате разрыва трубы возник пожар на крупнейшем в Российской Федерации газовом месторождении. Причины инцидента в данный момент достоверно неизвестны, сообщает профильный Telegram-канал "Газ Батюшка" со ссылкой на источник.

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"Возгорание идет в районе ГП 8, ск 8832. Участок "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошел разрыв трубы 1400мм", — рассказали источники.

Отметим, что Уренгойское газовое месторождение — третье в мире по величине газовых запасов, которые превышают десять триллионов кубических метров (10¹³ м³).

Когда в августе 2021 года на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое произошел пожар, российскому монополисту пришлось сократились поставки газа по газопроводу Ямал — Европа.

Отметим, что в последнее время в РФ участились пожары, при этом горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты. Произошел и пожар на складе издательства "Просвещение" в Подмосковье.