У Росії горить найбільше газове родовище - ЗМІ

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі внаслідок розриву труби виникла пожежа на найбільшому в Російській Федерації газовому родовищі. Причини інциденту наразі достовірно невідомі, повідомляє профільний Telegram-канал "Газ Батюшка" із посиланням на джерело.

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"Займання йде в районі ДП 8, ск 8832. На ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби 1400мм", - розповіли джерела.

Зазначимо, що Уренгойське газове родовище — третє у світі за величиною газових запасів, що перевищують десять трильйонів кубічних метрів.

Коли в серпні 2021 року на газохімічному комплексі "Газпрому" в Новому Уренгої сталася пожежа, російському монополісту довелося скоротитися постачання газу газопроводом Ямал — Європа.

Зазначимо, що останнім часом у РФ почастішали пожежі, при цьому горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери. Відбулася і пожежа на складі видавництва "Освіта" у Підмосков'ї.