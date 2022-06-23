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У Бурятії горить електростанція: частина регіону залишилася без світла (ВІДЕО)
Значна частина районів Улан-Уде (столиця Бурятії) та сусіднє Забайкалля залишилися без електроенергії через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Енергетики приймають рішення про перемикання електроживлення на резервну схему. Кількість мешканців, які залишилися без електроенергії, уточнюється.
Також через аварійну ситуацію на електромережах сталося відключення головного водозабору та інших об'єктів водопостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відключення зафіксовано і у сусідньому Забайкальському краї.
Зазначається, що відключення електроенергії у низці районів Забайкалля та у столиці регіону Читі пов'язані зі збоями на Харанорській та Гусиноозерській ГРЕС.
Про причини займання не повідомляється.
Нагадаємо, у країні-агресорі РФ останніми днями постійно відбуваються надзвичайні ситуації.
Так, у Ростовській області вранці, 22 червня, на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася пожежа .
А в Ямало-Ненецькому автономному окрузі внаслідок розриву труби 16 червня виникла пожежа на найбільшому в Російській Федерації газовому родовищі.