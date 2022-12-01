В Испании конверт со взрывчаткой получила компания, производящая оружие, в частности для Украины - СМИ

В Испании кроме посольства Украины конверт со взрывчаткой также получила компания Instalaza, производящая оружие, которое, в частности, передают в Украину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что через несколько часов после инцидента в посольстве, полиция подтвердила, что оружейная компания в Сарагосе на северо-востоке Испании также получила подобный пакет.

В правительстве Испании заявили, что оба конверта, похоже, имели одного отправителя, поскольку на оборотной стороне был написан одинаковый адрес электронной почты. Кроме того, пакеты якобы поступили из Украины, что и насторожило вызвавшую полицию оружейную компанию.

Также в испанском правительстве сообщили, что рентгеновский снимок конверта показал заряд взрывчатого вещества с проводной линией, готовой к активации, когда конверт будет открыт. Правоохранители прибыли на место и провели контролируемую детонацию.

Полиция Испании проверяет возможную связь между инцидентами.

Позже издание EL ESPAÑOL сообщило, что новый подозрительный пакет с вероятной взрывчаткой был обнаружен на испанской военной базе, откуда в последние месяцы отправляли помощь Украине.

Источники издания в МВД заявили, что следователи уже работают над оценкой и проверкой связи между всеми выявленными посылками.

Напомним, 30 ноября стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.