В КГВА предупредили о четырехдневных военных учениях в столице

В Дарницком районе Киева с 11 по 14 декабря будут проходить военные учения группировки сил и средств обороны столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Отмечается, что в ходе тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью учений является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Как подчеркивают в КГВА, снимать и публиковать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено. Других подробностей в администрации не приводят.

Напомним, что за упомянутые действия статья 114-2 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, а за передачу материалов либо группой лиц, либо за деньги, либо представителям РФ – от восьми до двенадцати лет.

Напомним, что ранее тренировки в пределах Дарницкого района проходили 4-7 сентября, а до этого – 17-20 июля. Также сообщалось о военных учениях в Киеве и области 23-25 мая.