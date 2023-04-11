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В Киеве произошел пожар в корпусе университета имени Карпенко-Карого (ФОТО)
В Киеве вспыхнул пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", – отметил он.
По его словам, на месте уже работают спасатели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что спасатели в 10:15 ликвидировали пожар на площади 10 кв.м. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Киеве на улице Соломенская неизвестный обстрелял торговый киоск, в котором находились люди.