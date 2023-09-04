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В Киеве сообщили о заминировании торгово-развлекательных центров
4 сентября вечером полиция Киева получила сообщение о заминировании. В этот раз злоумышленник "заминировал" все торгово-развлекательные центры столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, полиция активно отрабатывает эту ситуацию собственными силами, а также готовится к возможному привлечению подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), если это будет необходимо.
"Сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит", - отметил Сергей Попко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, утром столичная полиция получила уведомление о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. После этого была проведена тщательная проверка всех средних школ, расположенных в Киеве. Информация не подтвердилась.
Кроме того, 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.