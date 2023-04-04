В Краматорске из-за разрушения шлюза затопило часть города (ФОТО, ВИДЕО)

В Краматорске Донецкой области в результате частичного разрушения конструкции дамбы произошло значительное подтопление частного жилищного сектора города. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Мартовский снегопад продолжает творить бедствия: разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, пытаемся уменьшить поток", - написал он.

По словам главы Краматорска, ситуация сложная, поскольку есть затопленные частные дома. В городе развернут штаб по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как указал Гончаренко, первоочередной задачей является уменьшение потока воды на подступах, чтобы не дать стихии двигаться дальше. По состоянию на 14:00 были эвакуированы 6 жителей затопленных домов.

Людей, которым нужна помощь, начальник ГВА призвал обращаться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (номер телефона 101), полицию (102) и городской контакт-центр (099 099 1505).

Впоследствии начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на 30 улицах в Краматорске подтоплены 260 домов.

"На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Вода прибывает", - добавил глава региона.

ОВА координирует работы по минимизации последствий разлива: на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы и представители профильных департаментов областной и городской ВА.

"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.

Судя по опубликованным ОВА фото, речь идет, в частности, о затоплении улиц Одесской, Михаила Петренко (бывшая Героев Союза), Омской и Онежского переулка в микрорайоне Ивановка. В этой местности в Казенный Торец впадает малая речка Бычок.