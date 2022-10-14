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В Лимане эксгумировали из братской могилы 34 украинских военных
Следователи полиции завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих Вооруженных сил Украины в деоккупированном Лимане, говорится в сообщении Главного управления полиции в Донецкой области.
Так, из братской могилы изъяты тела 34 украинских военных, они направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти погибших передадут родным для захоронения. Сейчас полицейские сосредоточили усилия на эксгумации еще более 120 гражданских лиц из захоронения, расположенного рядом с могилой военных.
В общей сложности с 29 сентября полиция эксгумировала из стихийных захоронений в освобожденных населенных пунктах тела 108 человек, погибших во время оккупации, а еще 36 были найдены в зданиях и на улицах.
"85 погибших - это гражданские жители. Часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные ранения", - сообщают правоохранители.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полиция подчеркивает, что усердно устанавливает обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.
В общей сложности, как отмечается, полицейскими установлено уже 35 захоронений на деоккупированной территории. В частности, за сутки полиция получила информацию о еще четырех местах захоронения.