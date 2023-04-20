В NASA опровергли падение спутника над Киевом

В среду, 19 апреля, ночное небо над Киевом было освещено вспышкой света, что вызвало предположение, что причиной этого может быть спутник или даже инопланетяне.

Об этом сообщает BBC.

Официальные лица в Киеве заявили, что подозревают, что это был упавший на Землю спутник NASA, но американское космическое агентство утверждает, что он все еще находится на орбите.

Представитель NASA заявил, что, похоже, возникла определенная неразбериха относительно предварительного заявления агентства о выводе с орбиты снятого с эксплуатации спутника.

Украинская авиация предположила, что вспышка могла быть метеоритом.

Как бы то ни было, военно-воздушные силы, казалось, были уверены, что это не вызвано российским воздушным нападением.

Яркое свечение наблюдалось в небе над столицей около 22:00.

Тогда объявили воздушную тревогу, но "противовоздушная оборона не работала", сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Ранее на этой неделе космическое агентство США объявило, что снятый с эксплуатации спутник RHESSI, снова войдет в атмосферу Земли около 19 апреля.

Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из строя в 2018 году.

NASA и Министерство обороны США продолжают следить за RHESSI.

Украинские соцсети пестрят теориями и мемами о том, чем могла быть вспышка, среди популярных есть то, что его вызвали инопланетяне.