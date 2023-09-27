В Одессе выгорел "сползающий" приморский склон, чуть не уничтожив сотню зданий: гасили четыре часа (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар из-за возгорания травы произошел 27 сентября в южной части Одессы на склоне между жилой застройкой района Люстдорф и приморской туристической застройкой, известной как причал №133. Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате выгорело более 10 га.

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра и отсутствия рядом источников воды огонь успел перекинуться на пять зданий жилого сектора, однако более 100 зданий от вероятного возгорания удалось спасти.

"Спасатели делали все возможное, чтобы не дать пламени распространиться на здания. Более четырех часов пожарные боролись с огнем. Прибывшие на место пожара сотрудники полиции помогали в тушении огня подручными средствами", - отмечают в ГСЧС.

В общей сложности в ликвидации пожара были задействованы 43 спасателя и 11 единиц пожарной техники, разведка осуществлялась с помощью дрона. Вероятной причиной происшествия называется неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

"Неосмотрительные действия приводят к ужасным последствиям! ГСЧС призывает одесситов быть сознательными и осторожными. Сжигание сухой растительности приводит к большому бедствию и наносит многочисленные убытки, а иногда и уносит жизнь!" - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, что местность вдоль берега моря в Люстдорфе известна достаточно активными оползневыми процессами: в частности, на опубликованных спасателями фото и видео хорошо видно, что территория оползня подобралась непосредственно к самому краю жилой застройки на берегу, угрожая ее дальнейшему разрушению.

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Напомним также, что в январе прошлого года неподалеку дотла сгорел недостроенный жилой комплекс "Серебряная роща", который строили из дерева и который стоял заброшенным уже несколько лет.