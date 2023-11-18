В Одесской области дрон попал в энергетический объект, в Киеве работало ПВО: ситуация в регионах

Ночью российские захватчики запустили ударные дроны: в Киевской области работала ПВО. В Одесской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

ПВО уничтожило 29 из 38 вражеских дронов

В украинском небе с 20 часов 17 ноября по 4 часа 18 ноября уничтожены 29 из 38 вражеских ударных БпЛА типа Shahed, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Дроны атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БПЛА Shahed-136/131.

ПВО поразило все цели на подступах к Киеву

Силы противовоздушной обороны этой ночью сбили все вражеские дроны, которыми враг пытался атаковать Киев, сообщает КМВА.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным - баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БПЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км", - резюмировали в КМВА.

Там добавили, что в атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали противовоздушной обороне.

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву", - подчеркнули в КМВА.

По предварительной информации, в городе – без жертв и разрушений.

В Одесской области вражеский дрон попал в энергетический объект

В Одесской области российский дрон типа Shahed-131/136 попал в объект энергетической инфраструктуры, один человек получил ранения, сообщают Силы обороны юга Украины.

ПВО уничтожило восемь дронов: в Николаевской области шесть, а также по одному в Херсонской и Одесской областях.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнула пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Враг ночью атаковал дронами Днепропетровщину

Враг ночью атаковал ударными дронами Никополь в Днепропетровской области, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью захватчики ударили по Марганецкой общине, что на Никопольщине, из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. К утру российская армия атаковала Никополь дронами-камикадзе. Последствия уточняются", - отметил Лысак.

Также вчера вечером украинские защитники неба уничтожили БПЛА агрессора над Павлоградским районом.

В Херсонской области один погибший

За минувшие сутки противник совершил 101 обстрел Херсонщины, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, АГС, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание культуры в Бериславском районе.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Захватчики обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 14 населенных пунктов области, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем находились: Ветеринарное Харьковского района, Бударки и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Враг атаковал Запорожье дронами

Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по Запорожье 8 беспилотников – 4 удалось уничтожить, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

За минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

Зафиксировано 124 артобстрела, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗО-обстрелов и авиационный удар.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Новоадриевка, Полтавка, Гуляйпольское, Волшебное, Левадное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки, Луговское, Верховское Пятихатки, Лукьяновское, Степное, Приморское, Плавные, Темировка, Малые Щербаки.

За сутки поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих России.

Россияне за прошедшие сутки ранили троих жителей Донбасса

Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 17 ноября, ранила троих жителей Донецкой области, сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Фейсбуке .

"За 17 ноября россияне ранили 3 жителей Донбасса: в Нетайлово, Максимилианке и Торецке", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 ноября, вражеские беспилотники атаковали Украину с южного направления, в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны. В результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.