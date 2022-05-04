В оккупированной Макеевке горит нефтебаза (ВИДЕО)

В Макеевке Донецкой области, которая с 2014 года находится в оккупации, произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на местных жителей.

Российские СМИ сообщают, что горят 4 резервуара по 5000 тонн каждая и как минимум 2 бензовоза. Местные жители также делятся видео пожара в Telegram.

Достоверная причина пожара неизвестна, так как Макеевка находится под контролем военных страны-агрессора.

Тем временем в РФ участились пожары, при этом преимущественно горят военные объекты и нефтебазы. Так, в российском Белгороде 1 апреля произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, разрабатывающего "Искандеры" и системы С-400, погибли 7 человек, а 30 получили ранения.