В окупованій Макіївці горить нафтобаза (ВІДЕО)

У Макіївці Донецької області, яка з 2014 року перебуває в окупації, сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко із посиланням на місцевих мешканців.

Російські ЗМІ повідомляють, що горять 4 резервуари по 5000 тонн кожна і як мінімум 2 бензовози. Місцеві жителі також діляться відео пожежі в Telegram.

Вірогідна причина пожежі невідома, оскільки Макіївка перебуває під контролем військових країни-агресора.

Тим часом у РФ почастішали пожежі, при цьому переважно горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.

На пожежі в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони, що розробляє "Іскандери" та системи С-400, загинули 7 людей, а 30 отримали поранення.