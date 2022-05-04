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В окупованій Макіївці горить нафтобаза (ВІДЕО)
У Макіївці Донецької області, яка з 2014 року перебуває в окупації, сталася масштабна пожежа на нафтобазі.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко із посиланням на місцевих мешканців.
Російські ЗМІ повідомляють, що горять 4 резервуари по 5000 тонн кожна і як мінімум 2 бензовози. Місцеві жителі також діляться відео пожежі в Telegram.
Вірогідна причина пожежі невідома, оскільки Макіївка перебуває під контролем військових країни-агресора.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тим часом у РФ почастішали пожежі, при цьому переважно горять військові об'єкти та нафтобази. Так, у російському Білгороді 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.
На пожежі в будівлі Центрального науково-дослідного інституту військ Повітряно-космічної оборони, що розробляє "Іскандери" та системи С-400, загинули 7 людей, а 30 отримали поранення.