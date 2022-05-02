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В окрестностях Херсона произошел взрыв (ВИДЕО)
В окрестностях временно оккупированного Херсона прогремели взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в Чернобаевке.
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Об этом сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы.
Официальной информации о возможных причинах произошедшего нет, также неизвестно, кто и что подорвал в Херсоне или окрестностях города.
При этом жители города увидели в небе большие клубы дыма. Местные предполагают, что взрывы произошли именно в Чернобаевке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в Херсоне вспыхнул сильный пожар. Тогда город был в черном дыму, а жителям рекомендовали не выходить на улицу.