Біля Херсону стався сильний вибух (ВІДЕО)

На околицях тимчасово окупованого Херсона прогриміли вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися у Чорнобаївці.

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Про це повідомляють очевидці та місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про можливі причини події немає, також не відомо, хто і що підірвав у Херсоні чи на околицях міста.

При цьому мешканці міста побачили у небі великі клуби диму. Місцеві жителі припускають, що вибухи сталися саме у Чорнобаївці.

Раніше в Херсоні спалахнула сильна пожежа. Тоді місто було у чорному диму, а мешканцям рекомендували не виходити надвір.