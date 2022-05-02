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Біля Херсону стався сильний вибух (ВІДЕО)
На околицях тимчасово окупованого Херсона прогриміли вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися у Чорнобаївці.
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Про це повідомляють очевидці та місцеві Telegram-канали.
Офіційної інформації про можливі причини події немає, також не відомо, хто і що підірвав у Херсоні чи на околицях міста.
При цьому мешканці міста побачили у небі великі клуби диму. Місцеві жителі припускають, що вибухи сталися саме у Чорнобаївці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше в Херсоні спалахнула сильна пожежа. Тоді місто було у чорному диму, а мешканцям рекомендували не виходити надвір.