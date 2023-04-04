В ОВА показали последствия подтопления части Краматорска: некоторых жителей эвакуировали (ФОТО)

17 человек, в том числе двое детей, были эвакуированы из зоны подтопления в Краматорской общине Донецкой области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

Семеро из них находятся в месте временного проживания, а остальные остались у родственников. В настоящее время осуществлено укрепление береговой линии и идет подготовка к созданию нового бетонного заграждения в поврежденном шлюзе.

Напомним, что ранее во вторник на одном из прудов частично разрушился водосбросный шлюз, в результате чего, как говорят в ОВА, под угрозой подтопления оказались три поселка Краматорской общины.

С самого утра на месте работают спасатели, полиция, муниципальные службы и профильные департаменты областной и местной администраций, ликвидируя последствия чрезвычайной ситуации.

Как сообщали областные власти ранее, в результате этого в Краматорске было подтоплено около 260 домов на 30 улицах. Судя по опубликованным фото, речь идет о частном секторе в юго-западной части города.