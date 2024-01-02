В первый день года ВСУ ликвидировали более 800 окупантов

1 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 810 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 2 января потери российской армии в Украине составляют около 360 820 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 2 января россияне потеряли в Украине 5990 танков(7 за 1 января), 11100 боевых бронированных машин(13 за 1 января), 8531 артиллерийскую систему(49 за 1 января), 945 РСЗО(2 за 1 января), 626 средств ПВО(1 за 1 января), а также 6710 БПЛА оперативно тактического уровня(53 за 1 января).

Утраты российской армии в Украине по состоянию на утро 2 января. Данные: Генштаб ВСУ

Напомним, по оценке Управления разведки Великобритании среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

В разведке отметили, что если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны. Причем в девятилетней советско-афганской войне Советский Союз потерял 70 000 солдат.

Ранее в Разведке Британии также сообщалось, что атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь на 90% .