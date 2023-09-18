В полиции рассказали подробности смерти экс-главы Херсонской области Лагуты: нашли мертвым возле гаражей в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской области Геннадия Лагуты и квалифицирует произошедшее как "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство".

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии "Суспыльному".

По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции города Киев обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа. Через три дня его тело нашли в Соломенском районе Киева возле гаражей.

"По этому факту было открыто уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией самоубийство. Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", - сказала Гирдвилис.

Напомним, в ночь на воскресенье 17 сентября скончался бывший глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, которому ранее СБУ объявила о подозрении.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил на своей странице в Facebook, что экс-председатель ОВА совершил самоубийство.

По его мнению, обвинения Лагуты в предательстве и "бегстве" после захвата города Россией на подконтрольную Украине территорию необоснованны, поскольку центральные власти якобы игнорировали звонки главы региона в дни вторжения.

Дело против Лагуты

В начале февраля Подольское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщило Лагуте о подозрение в подделке документов и мошенничестве, совершенном для завладения автомобилем.

По материалам следствия, во время вторжения РФ весной 2022 года чиновник обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование для служебных целей, на что она согласилась.

Однако в июле чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил присвоить автомобиль через частного нотариуса (для чего была использована подробная подпись женщины) и фиктивная продажа машины руководителю патронатной службы Херсонской ОВА с обратной продажей Лагуте.