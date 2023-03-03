В результате ракетного удара по Купянску повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара по Купянску, предварительно с ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения.

Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные домовладения. К сожалению, погибла 73-летняя женщина.

Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.