- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В результате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них дети
В городе Изюме (Харьковская область) в ночь со 2 на 3 марта произошел жёсткий обстрел.
По данным заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина, в результате удара, который российские войска нанесли по городу в ночь со 2 на 3 марта, погибли 8 мирных жителей, из которых двое дети.
По данным Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум три мирных жителя погибли. Позже мэр города уточнил потери: 8 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети.
Как сообщили в ВСУ, окупанты скинули на Изюм осколочно-фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 M62, которая предназначена для поражения военно-промышленных объектов. Отметим, удар был нанесен по жилым домам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, российские оккупанты уже находятся на территории Балаклеи в Харьковской области. Городские власти и лично мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками Российской Федерации.
Также 2 марта на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС). Сотрудники компании были вынуждены отключить ГРС Изюма и Бражковки. Прекращено газоснабжение города Изюм.
В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.