В результате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них дети

В городе Изюме (Харьковская область) в ночь со 2 на 3 марта произошел жёсткий обстрел.

По данным заместителя мэра Изюма Владимира Мацокина, в результате удара, который российские войска нанесли по городу в ночь со 2 на 3 марта, погибли 8 мирных жителей, из которых двое дети.

По данным Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум три мирных жителя погибли. Позже мэр города уточнил потери: 8 погибших в частном доме в Изюме, двое из них — дети.

Как сообщили в ВСУ, окупанты скинули на Изюм осколочно-фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 M62, которая предназначена для поражения военно-промышленных объектов. Отметим, удар был нанесен по жилым домам.

Отметим, российские оккупанты уже находятся на территории Балаклеи в Харьковской области. Городские власти и лично мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками Российской Федерации.

Также 2 марта на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС). Сотрудники компании были вынуждены отключить ГРС Изюма и Бражковки. Прекращено газоснабжение города Изюм.

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