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Внаслідок удару по Ізюму загинули 8 мирних жителів, двоє з них – діти

Внаслідок удару по Ізюму загинули 8 мирних жителів, двоє з них – діти
Фото: Телеграм-канал Дзеркало тижня

У місті Ізюмі (Харківська область) у ніч із 2 на 3 березня стався жорсткий обстріл.

За даними заступника мера Ізюма Володимира Мацокіна, внаслідок удару, який російські війська завдали по місту в ніч із 2 на 3 березня, загинули 8 мирних жителів, з яких 2 – діти.

За даними Мацокіна, атака почалася о 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку щонайменше троє мирних жителів загинули. Пізніше мер міста уточнив втрати: 8 загиблих у приватному будинку в Ізюмі, двоє – діти.

Зазначимо, що російські окупанти вже знаходяться на території Балаклії в Харківській області. Міська влада та особисто мер міста Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватимуть з військами Російської Федерації.

Також 2 березня на об'єкт Оператора ГТС України в Харківській області здійснено авіаційну атаку. В результаті стався вибух та пошкоджено дві нитки газопроводу-відведення до газорозподільної станції (ГРС). Співробітники компанії були змушені відключити ГРС Ізюма та Бражківки. Припинено газопостачання міста Ізюм.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько