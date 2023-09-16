В Ровенской области дотла сгорела деревянная церковь-памятник архитектуры (ФОТО)

Деревянная церковь святого Дмитрия 1877 года, которая была историческим памятником архитектуры местного значения, полностью сгорела в ночь на 16 сентября в селе Золотолин Костопольской общины Ровенского района.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области. Отмечается, что сообщение о пожаре в местной церкви поступило на спецлинию "101" в 3:34.

На место вызова были направлены дежурные отделения спасателей 19-й государственной пожарно-спасательной части (Костополь), 7-го государственного пожарно-спасательного поста (поселок Степань) и пожарных местной пожарной команды села Яполоть.

"Прибыв на место пожара, пожарные увидели полностью охваченное огнем деревянное здание церкви. Все свидетельствовало о позднем выявлении и сообщении о пожаре. На ликвидацию сразу были поданы огнетушащие вещества", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области

В 4:44 пожар был локализован, а в 6:55 полностью ликвидирован. Впрочем, в результате происшествия деревянное здание культового сооружения размером 20х7 м и церковное имущество было полностью уничтожено огнем.

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации были привлечены четыре пожарных автоцистерны и 10 спасателей. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Отметим, что в мае 2022 года община Свято-Дмитривского храма перешла без священника из Украинской православной церкви, имеющей каноническое подчинение Русской православной церкви, к автокефальной Православной церкви Украины, образованной в январе 2019 года.