В Румынии перевернулся автобус с 43 украинцами

На востоке Румынии возле города Вранча перевернулся автобус, следовавший по маршруту Украина-Турция. В вагоне ехали 43 человека, преимущественно украинцы. Власти немедленно задействовали план на случай ЧП.

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Об этом сообщает местное издание Romania.

На место происшествия приехало 13 машин скорой помощи. 23 пассажиров доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Среди пострадавших — четыре ребенка в возрасте от 5 до 16 лет, их госпитализировали. Других пассажиров доставили в центр размещения.

На место ДТП приехало 13 машин скорой помощи. Фото: Rumania

Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением, не смог выехать на мост и автобус перевернулся.

При этом пассажиры в соцсетях сообщают другую версию: якобы водитель в дороге начал себя плохо чувствовать и доставал аптечку, но не останавливался, хотя пассажиры об этом просили. В результате якобы машину занесло на встречную, и она перевернулась.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что польский автобус съехал с дороги под Брезницей в Хорватии. В результате ДТП есть десятки раненых и погибшие. Тогда в автобусе находилось около 50 пассажиров.