В Украину приплыл понтонный мост окупантов - ГНСУ

7 января украинские пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который приплыл из России в Украину по реке Десна. Эта ситуация наблюдалась на Черниговщине, сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По информации ГНСУ, наблюдение за подозрительным сооружением велось, пока не остановилось у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой. В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области близ Нежина отстроили переезд через железнодорожный путь, разрушенный в начале полномасштабной войны в феврале 2022. Это уже шестой мост, восстановленный в Черниговской области.

Отмечается, что длина путепровода составляет 60 метров и имеет две полосы движения. Он соединяет центральные районы Черниговской области с остальными общинами, а также Киевской и Сумской областями.

Недавно еще один мост, разрушенный из-за российской агрессии, восстановили и на Житомирщине. Он соединяет 7 населенных пунктов общины, которые в начале апреля 2022 были освобождены от российских войск.