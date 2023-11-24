В Харьковской области дроном поврежден объект инфраструктуры, в Херсонской области трое погибших: ситуация в регионах

В ночь на 24 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили три ударных БпЛА типа Shahed. Российские войска атаковали дронами-камикадзе село Александровка в Харьковской области. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. В Херсонской области за сутки погибли три человека, 11 получили ранения, из них два ребенка.

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ПВО уничтожили ночью 3 "шахеда"

В ночь на 24 ноября российские террористы запустили ударные БПЛА по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили все три враждебные цели, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления. Все три - уничтожены силами и средствами Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В Херсонской области погибли три человека, 11 ранены

За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, по городу Херсон враг выпустил 91 снаряда.

Как сообщил Прокудин, из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения, из них - 2 ребенка.

На Харьковщине поврежден объект инфраструктуры

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в селе Куриловка Купянского района повреждены 4 частных дома, гараж и хозяйственные сооружения. В селе Новоосиново Купянского района повреждено частное домовладение.

Также в результате удара БПЛА по селу Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект.

В селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двухлетняя Синьковка, Гранов и другие населенные пункты.

Оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области

109 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области нанесли оккупанты, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

100 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Роботиного, Луговского, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Враг совершил 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, авиационный удар по Новодаровке и дважды обстрелял из РСЗО Малую Токмачку.

За сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Накануне армия РФ выпустила ракету в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине, а в Херсонской области в результате вражеских атак погиб человек.