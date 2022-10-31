В Хмельницкой области сбитая ракета повредила гражданский объект

В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданский объект, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"У нас есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушение гражданского объекта", - говорится в сообщении.

По его словам, предварительно пострадавших нет.

На месте работают спецслужбы и ГСЧС.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.