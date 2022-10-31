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В Хмельницкой области сбитая ракета повредила гражданский объект
В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданский объект, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"У нас есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушение гражданского объекта", - говорится в сообщении.
По его словам, предварительно пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте работают спецслужбы и ГСЧС.
Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.