В Запорожской области упал самолет Ан-26

Утром 22 апреля в Запорожской области упал военно-транспортный самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

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Происшествие случилось в Вольнянском районе. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

"Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", - рассказали в Запорожской ОВА.

В эфире национального телемарафона нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя падение транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области, сказал:

"Это гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел. Это очередное преступление российской федерации, сбивающей мирные гражданские самолеты. Эта авиакомпания, которая совершала технический вылет этого самолета, никакого отношения к военным действиям не имеет".

Напомним, 21 апреля в Харьковской области возле Изюма украинские военные сбили самолет армии РФ — истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет сбили военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Сам он упал на оккупированную россиянами территорию, а экипаж из двух человек успел катапультироваться.