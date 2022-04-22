У Запорізькій області впав літак Ан-26

Вранці 22 квітня на Запоріжжі впав військово-транспортний літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Подія сталася у Вільнянському районі. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

"Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопір, внаслідок чого спалахнув двигун. На місці події працює ДСНС та відповідні органи", - розповіли в Запорізькій ОВА.

В ефірі національного телемарафону нардеп від "Слуги народу" Федір Вениславський, коментуючи падіння транспортного літака Ан-26 у Запорізькій області, сказав:

"Це цивільний літак, який жодного відношення до Збройних сил не мав. Це черговий злочин російської федерації, яка збиває мирні цивільні літаки. Ця авіакомпанія, яка робила технічний виліт цього літака, жодного відношення до військових дій не має".

Нагадаємо, 21 квітня в Харківській області біля Ізюму українські військові збили літак армії РФ - винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак збили військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Сам він упав на окуповану росіянами територію, а екіпаж із двох людей встиг катапультуватися.