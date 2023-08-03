Враг нанес авиационный и ракетный удар по Запорожской области: погибла женщина

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 2 августа вражеская армия ударила по 21 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, в Запорожской области за минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов по 21 населенному пункту.

"68 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Красного, Левадного, Волшебного, Новоандреевки, Щербаков, Преображенки, Белогорья, Малиновки, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, и Павловки", - отметил Малашко.

Также военные РФ совершили 5 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Белогорью и Степному, атаковали БПЛА Чаривне, Новоандреевку, Малые Щербаки и Павловку, нанесли 2 авиационных удара по Орехову и Пятихаткам и ракетный удар по Михаилу-Лукашеву.

Как сообщил глава области, из-за вражеских артиллерийских обстрелов по Преображенке погибла 58-летняя женщина.

Кроме того, за сутки поступило 42 сообщения о разрушении жилых домов, складских и хозяйственных помещений, а также объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне во время авиационного удара армии РФ по Орехову ранение получил 42-летний мужчина.