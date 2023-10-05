Враг нанес ракетный удар по Харьковщине и попытался пойти в наступление

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 00:15 враг нанес ракетный удар (предварительно, ЗРК С-300) по пгт Печенеги Чугуевского района, зафиксированы попадания на территории дачного поселка. Повреждены 2 дома и произошли пожары.

Также около 3:00 враг обстрелял село Гороховатка Изюмского района. Произошел лесной пожар на площади 500 кв.

Кроме того, в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района поврежден дом и произошел пожар.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района артиллерийским обстрелом повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, частный автомобиль.

Из-за обстрелов окрестностей села Глубокое Харьковского района горела трава в поле.

Как сообщил глава области, пострадавших и жертв среди гражданского населения в течение суток не зафиксировано.

"Российские войска попытались пойти в наступление в районе севернее Зыбиного Чугуевского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, накануне враг с нанес удар по пгт Борово Изюмского района управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости.