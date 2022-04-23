Враг продолжает обстреливать Луганскую область: есть жертвы среди мирных жителей

Российские войска не прекращают обстреливать мирные населенные пункты в Луганской области, огнем накрывают многоэтажки и частные дома. Два человека погибли и еще один получил ранения во время обстрелов российскими оккупантами Попасной.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, только за прошедшие сутки 22 апреля оккупанты 12 раз обстреляли жилищную инфраструктуру региона. Больше всего досталось Попасному. Именно этот город уже долго находится под плотным огнем оккупантов.

"В городе несколько недель продолжаются уличные бои. Кроме того, российская армия постоянно покрывает огнем многоэтажки и частные дома. "Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Правда, выдержали не все", — сообщил Гайдай.

Накануне вечером погиб 66-летний мирный житель Попасной. Его жена ранена. Также получил несовместимые с жизнью ранения еще один человек.

Гайдай также отметил, что кроме Попасной, повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Лисичанске и Новодружеске.

Напомним, российские войска обстреляли Новодружеск в Луганской области. Город остался без газа.

Отметим, из-за войны России против Украины в Луганской области осталось около 20% населения.