Ворог продовжує обстрілювати Луганську область: є жертви серед мирних жителів

Російські війська не припиняють обстрілювати мирні населені пункти на Луганщині, вогнем накривають багатоповерхівки та приватні будинки. Двоє людей загинули і ще один отримав поранення під час обстрілів російськими окупантами Попасної.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, лише минулої доби 22 квітня окупанти 12 разів обстріляли житлову інфраструктуру регіону. Найбільше дісталося Попасному. Саме це місто вже довго знаходиться під огнем окупантів.

"У місті кілька тижнів продовжуються вуличні бої. Крім того, російська армія постійно покриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки." Тільки вчора місцеві жителі витримали п'ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі", – повідомив Гайдай.

Напередодні увечері загинув 66-річний мирний житель Попасної. Його дружина поранена. Також дістала несумісні з життям поранення ще одна людина.

Гайдай також зазначив, що крім Попасної, пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Лисичанську та Новодружніку.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Новодружеськ у Луганській області. Місто залишилося без газу.

Зазначимо, через війну Росії проти України в Луганській області залишилося близько 20% населення.