Враг скинул 6 авиабомб и нанес 4 ракетных удара по Запорожской области: погиб мужчина

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 10 сентября враг нанес 121 удар по 33 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 101 артиллерийский обстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Малиновки, Темировки, Преображенки, Луговского, Каменского, Степногорска, Лобкового, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, враг совершил 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Волшебному и Пятихаткам, обстрелял из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, скинул 6 авиабомбами по Орехову, Малой Токмачке и Роботину, 4 ракетных удара пришлись по Трудовому и Рождественскому.

Как сообщил Малашко, в результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина.

Также за сутки поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, утром 8 сентября военнослужащие РФ совершили ракетный удар по Запорожью. Ранение получил мужчина.