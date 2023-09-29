Враг ударил авиацией, ракетами и дронами по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 28 сентября враг нанес 116 ударов по 22 населенным пунктам.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил ракетный удар по Камышевасхе, 3 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Красного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а также попал 4 авиационными снарядами по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке.

По территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Красного, Железнодорожного, Левадного, Преображенки, Степногорска, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня пришлось 103 артудара.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

За сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 27 сентября нанесли 148 ударов по 27 городам и селам в Запорожской области. В результате удара вражеского РСЗО ранения получил 23-летний житель Новояковловки - он доставлен в лечебное учреждение.