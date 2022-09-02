ВСУ нанесли удары возле Энергодара и Херсона, уничтожив до роты противника - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что Херсон покинула, выехав в оккупированный Крым, рота российских военных, а еще до роты были уничтожены в результате украинских ударов в районах оккупированных Херсона и Энергодара Запорожской области, у которого расположена атомная электростанция. Об этом говорится в его очередной сводке.

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"Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Затерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках", - говорится в нем.

Также сообщается, что в связи с приездом миссии Международного агентства по атомной энергии оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции.

По данным украинских военных, российские войска переместили около 100 единиц техники на завод "Атомэнергомаш", расположенный также в Энергодаре, а остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах.

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава", - сообщили также в Генштабе.

По его утверждениям, раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи села Борозенское Херсонской области, но из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов скончались от полученных ранений.

"Авиация Воздушных сил совместно с армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает нанесение ударов по критически важным объектам противника, скоплению живой силы и военной техники, пунктам управления и складам с боеприпасами и горючим", - добавляют в Генштабе.

Напомним, что представители украинской власти в последний месяц активно обвиняют российские войска в обстрелах как ЗАЭС, так и ее города-спутника Энергодара. Представители же оккупантов утверждают, что обстрелы территории ЗАЭС ведутся украинскими войсками.

При этом до августа украинская сторона подтверждала это: так, 22 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины публиковало видео обстрела по территории ЗАЭС, указывая, что позиции оккупантов на станции были "ювелирно" поражены украинскими военными.

Отметим также, что 25 августа начальник Никопольской районной военной администрации (подконтрольный Украине район с противоположной от Энергодара стороны Каховского водохранилища) Евгений Евтушенко перепостил в своем Telegram-канале сообщение, где говорится о "краткой сводке нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара", в результате которой было "уничтожено в полном объеме несколько огневых позиций противника". Через два часа в результате обстрела линии электропередачи аварийно отключился один из двух работающих энергоблоков АЭС, а впоследствии и второй.

В свою очередь президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц недавно призвали к военной сдержанности в районе ЗАЭС. При этом в администрации президента США также считают необходимым полную остановку оккупированной ЗАЭС ради безопасности, поскольку это "не место для боевых действий".