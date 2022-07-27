ВСУ останавливают штурмовые попытки россиян, в Луганской области оккупанты не могут навести порядок в городах, - ОВА

Армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону ВСУ на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты. Еще два раза они совершили артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники. ВСУ остановили штурмовые намерения россиян на шести участках", - отметил Гайдай.

По его словам, в то же время россияне не могут навести порядок в оккупированных ими населенных пунктах.

"Рубежное полностью было захвачено более 2,5 месяца назад. Центральная и северная части – почти четыре месяца. В городе до сих пор отсутствуют коммуникации, несмотря на громкие заявления оккупационных властей быстро все наладить. Такие же обещания раздаются и на улицах Лисичанской и Северодонецкой", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что россияне не могут организовать даже элементарный вывоз мусора, который накопился во дворах еще весной. В каждом квартале он превратился уже в стихийные свалки. Изуродованные несколько месяцев назад автомобили также остаются на дорогах посреди городов.

Тем временем в Рубежном впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения – изъяли остатки 10 жителей города.

"Они убивали мирных жителей Луганщины, но за это время даже не смогли их перезахоронить. Сотни людей остаются погребенными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек. Это те, кто погиб в результате обстрелов. А были еще те, в которых от взрыва поблизости просто останавливалось сердце, или из-за неумолкающих обстрелов к человеку не могла прорваться карета скорой.Только в Северодонецке обустроенное весной близ Лесной Дачи кладбище насчитывает около 600 могил", - констатировал Гайдай.

Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.