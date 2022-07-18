ВСУ уничтожили полтора взвода оккупантов при уходе из Северодонецка - Нацгвардия

Вооруженные силы Украины при уходе из Северодонецка Луганской области уничтожили полтора взвода российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

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Отмечается, что украинские защитники прошли ночью почти 10 километров, без звука и в полной темноте.

"Проводники имели приборы ночного видения и планшеты. Без них бы просто заблудились. Вынесли все вещи, оружие и боевые комплекты. Через реку обустроили переправу и на лодках переплывали реку", - поделились воспоминаниями Калиновские нацгвардейцы.

В то же время, чтобы враг не догадался, украинские воины прикрывались огнем из гранатометов и автоматов. Когда же оккупанты решили, что украинских бойцов уже нет на заводе, спокойно зашли на территорию. Там их встретили пули гвардейских автоматов.

Напомним, 24 июня украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк в Луганской области. Защитники города отошли на более укрепленные позиции.

На данный момент инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов. Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев.