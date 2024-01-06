За минувшие сутки враг нанес 25 авиационных ударов, использовал "шахеды", есть раненые и погибшие среди населения - Генштаб ВСУ

По состоянию на утро 6 января на фронте произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также были разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом в оперативной сводке сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, известно, что ночью российские оккупанты использовали 2 БпЛА типа "Shahed-136/131", чтобы нанести очередные авиационные удары. Эти дроны уничтожены.

Авиационные удары получили:

Новомихайловка Донецкой области,

Малая Токмачка Запорожской области,

Змиевка и Червоный Маяк Херсонской области.

Также под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В некоторых направлениях ситуация остается сложной.

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. За прошедшие сутки наши воины отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме того, в Марьинском направлении ВСУ продолжает сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. В этом районе отражено 15 атак.

Напряженная обстановка и в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении. Здесь Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий" - отмечено в сводке Генштаба ВСУ.

Какие операции провели ВСУ по состоянию на 6 января

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 6 января враг потерял более 800 оккупантов, то есть общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек.

Также известно, что в результате пожаров, возникших в Киеве после двух самых масштабных массированных атак 29 декабря и 2 января, в воздух попало более 1,5 тысяч тонн диоксида углерода.