За сутки ВСУ уничтожили 680 окупантов

В сутки 2 января Вооруженные силы Украины уничтожили 680 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 3 января 2024 года потери российской армии в войне составляют 361 500 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины.

Также с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 3 января россияне потеряли в Украине 11 107 боевых бронированных машин (7 за 2 января), 8547 артиллерийских систем (15 за 2 января), 629 средств противовоздушной обороны (3 за 2 января), 6748 БПЛ. -тактического уровня(36 за 2 января).

Утраты российской армии в Украине по состоянию на утро 3 января. Данные: Генштаб ВСУ

Напомним, по оценке Управления разведки Великобритании среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине. выросла почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

В разведке отметили, что если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны. Причем в девятилетней советско-афганской войне Советский Союз потерял 70 000 солдат.

Ранее в Разведке Британии также сообщали, что атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь на 90% .