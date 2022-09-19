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Запорожье подверглось вражеской атаке: зафиксировано восемь прилетов
Ночью 19 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла очередной удар по Запорожью. Всего зафиксировано восемь прилетов, мишенью стали объекты инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах", - отметил Старух.
Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация о пострадавших выясняется.
"Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - подчеркнул Старух.
Напомним, в ночь на 15 сентября оккупанты нанесли удар по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.