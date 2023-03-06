Захватчики из танков и САУ массированно обстреляли населенный пункт в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов приграничные города и поселки области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелка, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар.

В течение вчерашнего дня враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двуречную Купянского района.

Кроме того, возле села Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива". Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация сообщает о начале обязательной бесплатной эвакуации семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.