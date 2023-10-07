Захватчики обстреляли кассетными снарядами село в Запорожской области: погибла женщина

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 5 октября враг нанес 113 ударов по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района. В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные здания. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - отметил Малашко.

По его словам, по предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село с РСЗО кассетными снарядами.

Кроме того, в течение суток армия РФ нанесла 113 ударов по 20 городам и селам Запорожской области.

102 артобстрела пришлись по территории Магдалиновки, Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты также совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки, 5 БПЛА-атак Новодаровки, Белогорья и Малых Щербаков, а также авиационные удары по Малой Токмачке и Новоданиловке.

Как сообщил глава области, во время вражеского артобстрела ранения получили два жителя Орехова – мужчины 35 и 82 лет. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

За сутки поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, за сутки 5 октября военнослужащие РФ нанесли 156 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары по Орехову, Роботину, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.