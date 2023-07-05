БЭБ обыскало подпольную фабрику одежды в Кировоградской области: вывезло 200 тонн продукции и оборудования (ФОТО)

Бюро экономической безопасности разоблачило масштабное производство контрафактной одежды в Кировоградской области. Как говорится в сообщении ведомства, там подделывали торговые марки более 20 известных брендов люксовых одежды и аксессуаров.

Следствие установило группу лиц, организовавшую полный цикл производства подделок, в которой каждому из членов была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали в розницу и оптовыми партиями через веб-сайты, Telegram каналы и на рынках по всей территории Украины.

В ходе обысков детективы изъяли около 160 единиц профессионального оборудования, которое использовали для пошива одежды, его брендирования и глажки. Кроме того, изъяты поддельные футболки, куртки, брюки, шорты, кепки, рюкзаки с нанесенным наименованием известных брендов производителей одежды, логотипы и ярлыки.

Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 100 миллионов гривен. В БЭБ добавляют, что для вывоза 200 тонн изъятой продукции и оборудования понадобилось 15 грузовиков-фур.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц. Дело расследуется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров и услуг).

Напомним также, что в апреле БЭБ разоблачило подпольный цех в Полтавской области, где шили одежду, которую выдавали за одежду известных мировых брендов, в частности Balenciaga.