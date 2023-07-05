БЕБ обшукало підпільну фабрику одягу на Кіровоградщині: вивезло 200 тонн продукції та обладнання (ФОТО)

Бюро економічної безпеки викрило масштабне виробництво контрафактного одягу в Кіровоградській області. Як ідеться в повідомленні відомства, там підробляли торгові марки понад 20 відомих люксових брендів одягу та аксесуарів.

Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва підробок, у якій кожному з членів було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Товар продавали у роздріб та оптовими партіями через веб-сайти, Telegram-канали та на ринках по всій території України.

В ході обшуків детективи вилучили близько 160 одиниць професійного обладнання, яке використовували для пошиття одягу, його брендування, прасування. Крім цього, вилучено підроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки, з нанесеним найменуванням відомих брендів виробників одягу, логотипи та ярлики.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 100 мільйонів гривень. У БЕБ додають, що аби вивезти 200 тонн вилученої продукції та обладнання, знадобилося 15 вантажівок-фур.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб. Справа розслідується за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів і послуг).

Нагадаємо також, що у квітні БЕБ викрило підпільний цех у Полтавській області, де шили одяг, який видавали за одяг відомих світових брендів, зокрема Balenciaga.