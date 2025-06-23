CRH усиливает позиции в Украине: инвестиция в €100 млн или угроза рынка

Ирландский гигант CRH хочет увеличить долю на украинском рынке цемента. Это представляют как значительные инвестиции в воюющую страну. Но ключевые потребители цемента бьют тревогу, поскольку монополизация рынка позволит крупнейшим игрокам контролировать цены над ключевым ресурсом послевоенного восстановления. Delo.ua исследовало, как это соглашение может повлиять на рынок цемента в Украине и послевоенное восстановление.

В 2023 году Ирландский производитель стройматериалов компания CRH объявила о покупке части бизнеса в Восточной Европе у итальянской компании Buzzi Unicem. Речь идет о части активов дочерней компании Dyckerhoff, владеющей в Украине цементными заводами "Волынь-Цемент" и "Югцемент", цементным терминалом в Киеве, а также предприятиями по производству готовых бетонных смесей в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

Антимонопольный комитет рассматривал это соглашение почти год и в сентябре 2024 года одобрил соглашение о покупке украинских активов итальянского Buzzi. Главным условием соглашения в АМКУ назвали передачу 25-28% акций его дочерней компании ЧАО "Дикергофф цемент Украина" независимому инвестору. С одной стороны, это соглашение позиционируется, как "вторая крупнейшая инвестиция" в Украину во время полномасштабной войны, а ее сумма составляет в целом €100 млн. В условиях военных рисков приход крупного инвестора — скорее исключение, чем правило.

Впрочем, не все согласились с решением АМКУ. Промышленно-строительная группа "Ковальская", которая является одним из крупнейших игроков на этом рынке, и, соответственно, крупнейшим потребителем цемента — в апреле подала в суд, и добилась отмены решения АМКУ. В "Кузнечной" утверждают, что их цель — не допустить монополизации, манипуляций с ценообразованием и создания искусственного дефицита. Рынок цемента должен функционировать эффективно, с достаточным объемом и конкурентными ценами, и это важно не только для компании, но и для рынка в целом. Цемент — это базовая инфраструктура, и Украина в процессе восстановления нуждается в прозрачном рынке стройматериалов.

Участники рынка считают, что после иска строительной группы «Ковальская» и отмены разрешения АМКУ на приобретение компанией CRH двух цементных заводов возможным становится сценарий, по которому суд может обязать CRH продать долю в бизнесе внешнему игроку для сохранения конкуренции. турецкая Onur Group приобрела бетонный завод CRH.

"Для нас это интересно, потому что мы работаем в бетонном направлении — это и для внутренних нужд, и как бизнес. Если появятся такие возможности, будем их рассматривать", — отметил Караахметоглу журналистам Forbes.

Действительно ли речь идет об инвестициях?

Соглашение между CRH и Buzzi Unicem включает не только украинские активы, но и шесть заводов по производству готового бетона на востоке Словакии. Сумма сделки в €100 млн будет включать как словацкие, так и украинские активы. Кроме этого следует понимать, что в отличие от покупки ОГХК , где зарубежный инвестор покупает проблемный государственный актив, речь идет о покупке готового бизнеса, то есть перед нами классическое соглашение о слиянии и поглощении.

Финансовые расчеты происходили здесь между материнскими компаниями за пределами Украины, вероятно, в Италии. Это означает, что эти средства не были напрямую инвестированы в украинскую экономику. Украина не получила от этого соглашения ни прямого поступления валюты в экономику, ни налоговых платежей. То есть единственное, что произошло по мнению государства, — смена собственников в государственных реестрах.

Также речь не идет и о приходе на украинский рынок нового игрока. CRH работает в Украине с 1999 года. Компания производит цемент под торговой маркой Cemark производит цемент на трех заводах: Николаевцемент (Львовская область), Каменец-Подольский и Одесский цементные заводы. Таким образом, это соглашение позволит одному из игроков добавить в свой пул еще два цементных производства, а также сеть для дистрибуции продукции, что существенно усилит позицию CRH на украинском рынке.

Рынок трех игроков

Для восстановления разрушенных во время полномасштабного вторжения объектов Украины по оценкам экспертов понадобится не менее 35 млн. тонн цемента в ближайшие 3 года. В настоящее время годовой рынок цемента в Украине составляет 7,4 млн т. Он значительно сократился из-за вторжения РФ: к началу большой войны максимальные возможности украинских производителей составили 13,6 млн т цемента в год. То есть государство потребует 2-3 млн тонн в год дополнительных мощностей.

По данным Forbes доля CRH на украинском рынке цемента составляет около 32%, но в случае финализации сделки она может вырасти 46%. После окончания активной фазы войны это позволит CRH стать основным игроком на рынке ключевого для страны сырья. Еще 44% на рынке контролирует "Ивано-Франковск Цемент", а 10% принадлежат компании "Кривой Рог Цемент". Поэтому укрупнение ключевого для страны рынка в руках трех игроков позволит этим игрокам фактически диктовать цены.

По оценке Киевской школы экономики с начала полномасштабной войны все категории строительных материалов выросли в цене на 30-70%. Самым ощутимым стало удорожание цемента, поскольку его доля в стройматериалах составляет до 40%. В целом в сегменте бетонов и железобетонных изделий цены выросли в среднем на 30-40%. Не исключено, что в условиях дальнейшей концентрации на рынке цены поднимутся еще больше и это скажется не только на крупных инфраструктурных объектах, но и на цене квадратного метра для всех украинцев.